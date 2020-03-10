«Страшно»: соседи боятся жить рядом с соседкой, отказавшейся провериться на коронавирус

Женщина вернулась из Италии.

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Жительница Миасса Лариса Яснева отказалась сдавать анализы на коронавирус и проходить карантин. Недавно женщина вернулась из Италии, где вирус активно распространяется. Соседи опасаются жить рядом с соседкой.

«Очень плохо. Нужно, все делают, а она нарушает», — говорит соседка.

«Конечно, отрицательно. Страшно, у меня дети, у всех маленькие детишки», — комментирует другая жительница дома.

На сегодняшний день существуют четыре территории, которые в России являются неблагополучными. Это Китай, Иран, Южная Корея и Италия. Если человек пребывает из этих территорий и он здоров, то за ним предписано организовать медицинское наблюдение на дому в течение 14 дней. На 10-й день у них берут анализ на коронавирус, и если они отрицательные, на 14-й день наблюдение снимают.

«Если пациент вернулся из неблагополучных территорий и является контактным по коронавирусу, то такие люди направляются в обсерватор, который находится в Челябинске, и там за ними в стационарных условиях организуют наблюдение в течение 14 дней. Если человек вернулся с признаками ОРВИ, такие пациенты направляются в инфекционное отделение. Нужно понимать, что они изолированы, опасности не представляют», — пояснил заведующий поликлиникой МЦ «Северный» Андрей Потапов.

Напомним, по последним данным, в Италии заражено около десяти тысяч человек, 463 из них погибли.