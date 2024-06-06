«Страшнее поколение». Корректор 1obl.ru показала опечатки челябинских журналистов

Ко Дню русского языка мы решили повеселить себя и своих читателей

День русского языка объединяет всех, кто говорит и пишет на одном из самых красивых и сложных языков мира: кто лепечет свои первые слова или преподает в серьезном вузе, руководит большим коллективом или обсуждает последние новости на лавочке возле подъезда. Пока одни выводят округлые буквы в школьной тетрадке, другим по силам «глаголом жечь сердца» своими лучшими произведениями.

Русский язык непростой. Кому-то он дается легче, кто-то всю жизнь так и пишет с ошибками. А бывает, даже в самый выверенный текст закрадется опечатка — и поменяет весь смысл.

Я работаю корректором, и мы с коллегой с интересом и удовольствием читаем на Первом областном серьезные новости от профессиональных, талантливых и грамотных журналистов. Но все же случается иногда: дрогнула рука, клавиша залипла или, может, подвел T9 — и вдруг узнаем из текста нечто удивительное. И падаем от смеха. А потом веселим и самих авторов.

Наши читатели, например, так и не узнали, что в Челябинске опасный «27-летний „Газель“ сбил пенсионерку на зебре», а в Златоусте «вынесли приговор 43-местному жителю». Еще одному нарушителю была «избрана мера пресечения в виде попытки о невыезде». Пусть только попробует не попытаться — предупредил «помощник прокуратора Челябинска».

К ответу призовут даже тех, кто незаконно растет в огороде: «если на участке собственника заметят карантинное растение борщевик, его могут оштрафовать на пять тысяч рублей».

За порядком зорко следят и на водоемах. В период таяния льда «сотрудники МЧС оперативно начали проводить рейды и профилактические беседы с рыбками». Установить диалог помогали специалисты «из Верхнего Удаляя» (Челябинской области), а выполнив задачу, все дружно отметили «гидрологические праздники природы». И «в числе участников были не только молодые люди, но и страшнее поколение». Эти старейшины еще помнят, как плавали по местным рекам и озерам на «лучшей дизельной подводной ложке».

Порадовались мы за группу женщин, приехавших в нашу область, ведь «тети из подшефного города весь месяц учатся и отдыхают в санатории». Посочувствовали тем, кого мучают «запах из-за рта», «проблемы со сном и повторяющийся комар». Да это чудовище кому угодно организует бессонницу!

Однако от плохого самочувствия мы нашли отличное снадобье, записывайте рецепт: «хмели сунули — 2 чайные ложки». И все как рукой снимет. Не помогло? Придется пройти курс смехотерапии.

А если серьезно — хочу поздравить с Днем русского языка всех к нему причастных: пишущих, читающих, обучающих и сохраняющих — и сказать спасибо нашим любимым авторам за понимание и возможность вот так пошутить.



Автор: Татьяна Орешкина, ИА «Первое областное»