Страховой Дом ВСК развивает новые технологии в онлайн

Особо отмечен переход на микросервисную архитектуру: процесс открывает передовые возможности.

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О работе ВСК в новых условиях и развитии онлайн-каналов в страховании рассказала «Эксперту» Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

«Предоставление финансовых услуг онлайн все больше набирает обороты, в том числе в сфере страхования. Дополнительный толчок этому процессу дал режим самоизоляции. От страховых компаний требуется дальнейшее совершенствование IT-инфраструктуры », — прокомментировала Ольга Сорокина.

По словам представителя Страхового Дома ВСК, компания активно развивает новые технологии в дистанционных каналах. Особо отмечен переход на микросервисную архитектуру: процесс открывает передовые возможности — быстрый запуск продуктов и настройку бизнес-процессов .

«Встраивание новых решений в такую платформу происходит значительно быстрее: технологии распознавания, внедрение роботов, чат-ботов . Сейчас чат-боты помогают сотрудникам контакт-центра при обращении клиентов. Мы продолжим развивать это направление, и при росте нагрузки на контактный центр это позволит сократить время ожидания на линии или предоставить клиенту альтернативный канал самообслуживания», — пояснила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

В интервью Ольга Сорокина уделяет внимание теме финансовых маркетплейсов, которых сегодня на территории России немного, но есть тенденция к динамичному развитию. Сервисы и страховые продукты ВСК активно представлены как на витринах (Банки.ру, Сравни.ру), так и в ряде других маркетплейсов. Клиенты могут оформить необходимый полис, в том числе эксклюзивный продукт, на открытых и закрытых площадках.

«Большую часть своих продуктов и сервисов мы интегрируем по API, что позволяет не перенаправлять клиента на сайт страховой компании или использовать формы заявки с отложенным звонком», — отметила Ольга Сорокина.

Страховой Дом ВСК принимает активное участие в госпрограмме цифровизации экономики, где среди других инициатив прорабатывается возможность создания единого цифрового финансового маркетплейса. Кроме того, компания — участник проекта «Европротокол онлайн», доступного на портале Госуслуг. Стоит отметить членство ВСК в Ассоциации финансовых технологий, основанной в 2016 году по инициативе Банка России: Страховой Дом охватывает в своей практике многие направления, например, цифровой профиль, удаленную идентификацию, открытые API и облачные сервисы.

«Для нас разработка и внедрение новых технологий — важное стратегическое направление. Это не только повышение эффективности внутри организации, это также создание нового, более совершенного клиентского опыта», — подчеркнула представитель Страхового Дома ВСК.