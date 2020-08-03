Социальный проект Страхового Дома ВСК и Игоря Акинфеева «Пенальти» удостоен премии «Спорт и Россия»

Часть средств от продажи полисов ВСК регулярно направляет на обучение и поддержку спортсменов.

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Совместный федеральный социальный проект Страхового Дома ВСК и футболиста Игоря Акинфеева «Пенальти» стал победителем премии «Спорт и Россия-2020 » в номинации «Лучшее привлечение звезды спорта в рекламный проект».

Проект в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В его рамках каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд Игоря Акинфеева «Страна футбола». За время существования проекта Страховой Дом ВСК перечислил в Фонд более 4 млн рублей.

«Фонд „Страна футбола“ создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Наш совместный проект со Страховым Домом ВСК „Пенальти“ уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это существенный вклад в построение эффективной системы отбора и обучения юных спортсменов и механизм подготовки детских тренеров. Этот проект дает шанс талантливым юным спортсменам на успешную карьеру и достойную жизнь. Полученная награда — это признание заслуг проекта», — отметил Игорь Акинфеев.





Кроме того, ВСК обеспечила страховую защиту автомобиля, который был передан в дар Фонду на торжественном приеме журнала «Большой спорт». Транспорт был застрахован по каско и ОСАГО.

Церемония награждения лауреатов 6-й Премии «Спорт и Россия-2020 » состоялась 30 июля. Ежегодное мероприятие направлено на продвижение и поддержку спорта в России, а также призвано способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества. Премия и форум проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги.

«Социальная ответственность — важное направление деятельности нашей компании. Следуя этой миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие талантливым детям, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. Этот большой федеральный проект нашел народный отклик. Он уже сейчас помогает развитию юношеского спорта и здорового образа жизни. Мы рады поддержать юных спортсменов, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала», — прокомментировал Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.