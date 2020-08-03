Совместный федеральный социальный проект Страхового Дома ВСК и футболиста Игоря Акинфеева «Пенальти» стал победителем премии «Спорт и
Проект в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В его рамках каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие
Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд Игоря Акинфеева «Страна футбола». За время существования проекта Страховой Дом ВСК перечислил в Фонд более 4 млн рублей.
«Фонд „Страна футбола“ создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Наш совместный проект со Страховым Домом ВСК „Пенальти“ уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это существенный вклад в построение эффективной системы отбора и обучения юных спортсменов и механизм подготовки детских тренеров. Этот проект дает шанс талантливым юным спортсменам на успешную карьеру и достойную жизнь. Полученная награда — это признание заслуг проекта», — отметил Игорь Акинфеев.
Кроме того, ВСК обеспечила страховую защиту автомобиля, который был передан в дар Фонду на торжественном приеме журнала «Большой спорт». Транспорт был застрахован по каско и ОСАГО.
Церемония награждения лауреатов 6-й Премии «Спорт и
«Социальная ответственность — важное направление деятельности нашей компании. Следуя этой миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие талантливым детям, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. Этот большой федеральный проект нашел народный отклик. Он уже сейчас помогает развитию юношеского спорта и здорового образа жизни. Мы рады поддержать юных спортсменов, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала», — прокомментировал Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.