Страховой Дом ВСК предоставляет скидки на свои продукты спортсменам-участникам IRONSTAR

Страховой Дом ВСК выступает официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR и предлагает скидки на свои продукты участникам соревнований.

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ВСК обеспечивает страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: «Спорт НС», «Спорт+» и «Спорт-премиум». Для удобства покупки и оформления договора страхования была специально разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.

Также Страховой Дом ВСК предлагает специальные условия при покупке различных полисов страхования. По промокоду IRONSTAR со скидкой 15% можно застраховаться от несчастных случаев и болезней, купить страховку на время путешествий, оформить полис каско, защитить свое имущество, а также приобрести продукт от критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ». Привилегия также доступна для родных и близких.

Для того чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто зайти на сайт или в мобильное приложение «ВСК страхование», ввести промокод и выбрать необходимый страховой полис.

В 2020 году первый этап международных состязаний по триатлону IRONSTAR стартует 1 августа. В этот день в Калининграде состоятся соревнования IRONSTAR 113 на «полужелезной» дистанции, которая включает плавание на 1.93 км, велогонку на 90 км и 21.1 км бег.

Стоит отметить, что в прошлом году сборная команда Страхового Дома ВСК впервые приняла участие в соревнованиях IRONSTAR в Казани и показала очень хорошие результаты. В текущем году команда намерена повторить успешное выступление