Аналитическое агентство «БизнесДром» актуализировало оценку «Знак качества» Страхового Дома ВСК на уровне А1. Проведенный анализ показал высокий уровень финансовой устойчивости и качество предоставляемого сервиса ВСК.
Компания работает на рынке более 28 лет и является одним из крупнейших игроков на рынке страхования, входит в
При оценке качества потребительского сервиса была отмечена полнота раскрытия информации на официальном сайте компании: размещена документация по каждой программе страхования, в том числе тарифы и правила страхования. При наступлении страхового случая клиенты могут ознакомиться с перечнем необходимых к сбору документов, а также найти все требуемые анкеты на сайте, есть возможность заполнить заявление об убытках онлайн. Для удобства клиентов было разработано мобильное приложение «ВСК страхование», с помощью которого возможно дистанционное урегулирование страхового события.
Страховой Дом ВСК характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости. Рентабельность активов, капитала, параметры ликвидности и качества инвестиционных вложений, диверсификация страхового портфеля — на высоком уровне, что положительно влияет на оценку. Компания имеет рейтинги кредитоспособности ведущих российских и международных рейтинговых агентств, прогноз по рейтингам «Стабильный», что позитивно влияет на уровень оценки.
В Страховом Доме ВСК функционирует интегрированная система
В ходе проверок, проведенных в формате «Тайный покупатель», была высоко оценена работа консультантов
«Знак качества» — уникальная на российском рынке унифицированная система оценки качества уровня потребительского сервиса финансовых организаций. Оценка призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают лучший и надежный сервис, кто использует наиболее передовые практики и действительно предоставляет лучшее качество услуг.