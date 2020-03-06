ВСК стала официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR

Спортсмены будут обеспечены страховой защитой от несчастных случаев и болезней, смогут оформить ДМС.

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Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком проводимых спортивных мероприятий IRONSTAR.

ВСК обеспечит страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: «Спорт НС», «Спорт +" и «Спорт-премиум» . В зависимости от выбранной программы участники соревнований смогут застраховаться не только от несчастных случаев и болезней, но и получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, а также воспользоваться Телемедициной и психологической помощью.

«Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника. Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

Для удобства покупки и оформления договора страхования была разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.

«Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением», — отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.