Страховой Дом ВСК предлагает новую программу страхования от болезней «Индивидуальная защита»

Комплексный продукт, включающий в том числе полезные клиенту дистанционные сервисы.

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Страховой Дом ВСК разработал новую программу страхования от болезней «Индивидуальная защита», которая включает возможность прохождения комплексной медицинской лабораторной диагностики.

Программой предусмотрены выплаты при длительном лечении, а также госпитализации при любых заболеваниях. Выплата при длительном лечении может быть произведена и неработающим клиентам, например, пенсионерам. По полису клиентам также доступны полезные дистанционные сервисы: консультации врачей и психологов в режиме 24/7.

Возможность страхования распространяется на людей до 65 лет и действует на всей территории России.

Действие программы обеспечивает покрытие по рискам, которые не ограничены ситуациями, связанными только с инфекцией COVID-19 , что значительно расширяет возможности получения услуг по программе и дает более широкую страховую защиту.

В стоимость полиса включено тестирование на COVID-19 . Данная опция в настоящее время доступна для жителей Москвы, МО и Санкт-Петербурга . В дальнейшем воспользоваться тестированием смогут жители и других регионов: список городов ежедневно расширяется.

«В меняющихся обстоятельствах вопросы здоровья и безопасности выходят на первый план и заслуживают приоритетного внимания. Однако в текущей ситуации важно учитывать не только сегодняшние риски, но и „смотреть за горизонт“ и думать на перспективу. Мы не предлагаем узконаправленных программ по страхованию от коронавируса, а ориентируемся на долгосрочные потребности клиента, предлагая расширенные решения по страхованию, включающие защиту от целого ряда заболеваний. „Индивидуальная защита“ — это комплексный продукт, включающий не только страхование от болезней, но и полезные клиенту дистанционные сервисы», — прокомментировал Александр Абраменко, старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.