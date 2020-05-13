Страховой Дом ВСК разработал новую программу страхования от болезней «Индивидуальная защита», которая включает возможность прохождения комплексной медицинской лабораторной диагностики.
Программой предусмотрены выплаты при длительном лечении, а также госпитализации при любых заболеваниях. Выплата при длительном лечении может быть произведена и неработающим клиентам, например, пенсионерам. По полису клиентам также доступны полезные дистанционные сервисы: консультации врачей и психологов в режиме 24/7.
Возможность страхования распространяется на людей до 65 лет и действует на всей территории России.
Действие программы обеспечивает покрытие по рискам, которые не ограничены ситуациями, связанными только с инфекцией
В стоимость полиса включено тестирование на
«В меняющихся обстоятельствах вопросы здоровья и безопасности выходят на первый план и заслуживают приоритетного внимания. Однако в текущей ситуации важно учитывать не только сегодняшние риски, но и „смотреть за горизонт“ и думать на перспективу. Мы не предлагаем узконаправленных программ по страхованию от коронавируса, а ориентируемся на долгосрочные потребности клиента, предлагая расширенные решения по страхованию, включающие защиту от целого ряда заболеваний. „Индивидуальная защита“ — это комплексный продукт, включающий не только страхование от болезней, но и полезные клиенту дистанционные сервисы», — прокомментировал Александр Абраменко, старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.