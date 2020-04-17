Страховой Дом ВСК теперь выпускает карты со скидками на страховые услуги по программе лояльности в мобильном приложении «Кошелёк».
Теперь владельцы смартфонов, использующие приложение «Кошелёк», могут добавить и выпустить новую виртуальную карту ВСК на получение страховых услуг и сервисов от компании.
Выпущенная в приложении «Кошелёк» карта ВСК предоставляет пользователям доступ к специальным акциям, а значит, дает возможность приобрести полисы страхования по более выгодной цене. Например, можно оформить полис каско со скидкой 20%. Пользователи «Кошелька» активно используют
Чтобы получить скидку, необходимо при регистрации в мобильном приложении или в
Всем пользователям «Кошелька», заинтересованным в оформлении полиса и получении выгодных предложений по страхованию, могут быть интересны и дополнительные сервисы, сопутствующие программам страхования в ВСК: например, мойка окон, уборка квартиры, юридическая помощь, консультация психолога. В полис «Телемедицина» включены дистанционные консультации врачей 24/7.
Высокие технологии максимально упрощают процессы покупки и пользования товарами и услугами. Приложение «Кошелёк» полностью заменяет бумажник и избавляет пользователей от необходимости носить с собой пластиковые карты. В нем также можно получить достоверную информацию об акциях и вовремя воспользоваться скидками и специальными предложениями компаний и торговых сетей.
«С момента успешного старта проекта ежедневно сотни пользователей программы выпускают скидочную карту ВСК в приложении „Кошелёк“, аудитория которого насчитывает сегодня более 12 млн пользователей. Мы надеемся, что результатом этой синергии будет реализация высокотехнологичных финансовых и страховых сервисов для всех пользователей приложения „Кошелёк“», — рассказала Ольга Сорокина, руководитель Блока развития бизнеса ВСК.