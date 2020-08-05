Эксперты рассказали о страховке от COVID-19 для отдыхающих за рубежом

Полис поможет туристу в случае болезни.

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Коронавирус кардинально изменил быт работников и отдыхающих на курортах Турции. Посещать данную страну россиянам разрешили с 1 августа, однако после был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Эксперты советуют заранее позаботиться о страховке и убедиться, что в отеле соблюдают меры безопасности.



Все работники гостиниц должны носить маски и перчатки, а персонал и отдыхающие — соблюдать социальную дистанцию. Её же необходимо держаться на пляжах, в которые теперь пускают ограниченное число человек. Изменится и правила питания, несмотря на шведский стол приносить еду будут официанты. Также отели должны получить сертификат здорового туризма и сделать боксы для изоляции заражённых туристов. Также в случае болезни необходима страховка.

«Есть два способа оформления такого полиса. Либо этот риск уже включён. Есть такой подход на рынке, когда нужно дополнительно включить опцию, которая позволит уже покрыть случаи, конкретно связанные с ковид-заражением»,— отметила исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Полис покрывает расходы на лечение COVID-19 в стране, где турист отдыхает. Туда входят покупка лекарств, сдача анализов по назначению врача и билеты на обратный рейс, если он был пропущен из-за болезни. Стоимость страховка — около 1,5 — 1 долларов за один день пребывания на курорте. Туроператоры отмечают, что путёвки в Турцию стали дороже на 15%. Стоимость отдыха на двоих за 8 ночей начинается от 80 000 тысяч рублей.

«Здесь несколько факторов. Во-первых, те брони, которые были сделаны заранее, они сделаны были по акции раннего бронирования. И к тому же существенно у нас вырос курс евро. И к тому же, надо учитывать, что на сегодняшний момент перелёты, которые осуществляются, они со стыковкой в Москве. А это дополнительные затраты для авиакомпаний», — сказала генеральный менеджер туристической фирмы Анна Дриботун.

Отметим, что большинство южноуральцев, которые из-за коронавируса не попали на курорты в с апреля по начало августа, переносят отдых на следующий год. По разным данным таких людей уже 80%.