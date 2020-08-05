Турцию могут снова закрыть: на курортах зарегистрирована новая вспышка коронавируса

За сутки там выявили около тысячи заболевших.

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Совсем недавно Турция начала принимать туристов, а с 10 августа туда должны были прибыть на отдых первые россияне. Только вот все может измениться и довольно скоро. Виной тому новая вспышка выявленных зараженных коронавирусной инфекцией. За последние сутки были зарегистрированы около тысячи новых зараженных.

Министр здравоохранения страны Фахреддин Коджа заявил на своей странице в соцсетях, что виной всему стало массовое празднование Курбан-Байрама, прошедшего на прошлых выходных.

«Эпидемиологическая ситуация не была учтена во время празднования, особенно на курортах. Мы обеспокоены увеличением заболевших», — заявил турецкий чиновник.

Отмечается, что к настоящему моменту всего в Турции было зарегистрировано 233 851 случаев заражения COVID-19. 5 747 человек погибли от болезни, из них 19 человек — за последние сутки.

Также ранее Фахреддин Коджа заявлял о том, что из-за увеличения числа заболеваний, в стране могут ввести новые ограничения.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что важно продолжать противоэпидемиологические мероприятия на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что вспышка COVID-19 все еще продолжает представлять собой наивысший уровень чрезвычайной ситуации.

«Пандемия — крупнейший и беспрецедентный кризис в области здравоохранения, последствия которого будут ощущаться еще долгие десятилетия. Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности», — заявил гендиректор ВОЗ.

Так что не исключено, что границы Турции могут вновь закрыться. Поэтому россиянам пока стоит торопиться покупать билеты на заграничные курорты