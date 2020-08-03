У двух рожениц выявили коронавирус в челябинском роддоме

Его закрыли на временный карантин.

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Сегодня, 3 августа, стало известно, что у двух рожениц в родильном отделении городской клинической больницы № 6 в Челябинске выявлена коронавирусная инфекция.

Как «Первому областному» сообщила начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, в данный момент это родильное отделение закрыто на карантин.

«Два заноса инфекции, все контактные с ними переданы на амбулаторное наблюдение и будут обследованы на 10 сутки от момента контакта», — поделилась Наталья Горлова.

Отмечается, что в здании отделения уже проведена санитарная обработка, сегодня вечером планируется возвращение ГКБ № 6 к стандартному режиму работы.

Напомним, что на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 12 130 случаев заражения COVID-19. 8 042 человека вылечились, 258 пациентов скончались от течения болезни.