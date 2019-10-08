Страхование лицом к клиенту

На конференции Центробанка РФ представители страховых компаний поделились методами улучшения клиентского опыта.

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24 сентября 2019 года в офисе Московской биржи состоялась конференция Центрального банка РФ «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний». На мероприятии выступила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Целью конференции является предоставление возможности делиться практиками по улучшению клиентского сервиса и внедрением лучших из них в страховом секторе. Также участники смогли поделиться опытом измерения удовлетворённости клиентов, рекомендациями для рынка финансовых услуг по улучшению клиентского опыта, а также методами снижения количества жалоб от потребителей, в том числе направленных в Банк России.

Аудитории была представлена презентация по теме «Построение клиентоориентированного подхода к сервису: опыт ВСК». В ходе выступления Ольга Сорокина рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК. Участники встречи познакомились с клиентоцентричной моделью клиентского сервиса компании, в которую входит система работы с обращениями клиентов, система контроля качества обслуживания, система непрерывных улучшений, экосистема для клиента, а также управление жизненным циклом клиента.

В конференции также приняли участие представители Банка России и крупнейших страховых компаний, таких, как СК «Сбербанк страхование жизни», «Альфа Страхование», «Группа Ренессанс Страхование», «Либерти Страхование», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Тинькофф Страхование», а также представители Всероссийского союза страховщиков, Дирекции скоростного сообщения РЖД и Московской биржи.

«Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти тридцатилетней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы рады, что Банк России организовал это мероприятие и предоставил возможность обмена опытом с коллегами. Уверена, лучшие практики будут внедряться компаниями, что увеличит доверие потребителей к страховой отрасли в целом»,

— рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.