АКРА присвоило ВСК кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»

Оценка отражает отлаженные операционные процессы, прочные позиции на рынке и профессионализм команды.

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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило С АО «ВСК» кредитный рейтинг АА(RU), прогноз «Стабильный».

Кредитный рейтинг ВСК определяется сильным бизнес- и финансовым профилем при соответсвующем качестве управления. Позитивными факторами оценки являются прочные позиции компании на рынке и сильные операционные показатели.

С АО «ВСК» возглавляет крупную страховую группу в России, занявшую 6-е место по величине страховых премий по итогам 2018 года. Помимо головной компании группа ВСК включает в себя несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК — Линия жизни» . Обширная региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов.

Сильный бизнес-профиль компании определен прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями. По данным за 2018 год, рыночная доля С АО «ВСК» превысила 6%. Наиболее сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3 , владея 12%-ной долей рынка). В сегментах ДМС, страхования имущества юридических лиц, ОСАГО и прочих видов страхования С АО «ВСК» входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке. Также ВСК обладает широкой географией портфеля физических лиц и высокой диверсификацией клиентской базы и каналов продаж. АКРА обращает внимание на способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.

Сильная оценка операционных показателей основана на данных прогноза деятельности С АО «ВСК» . Комбинированный коэффициент по итогам 2018 года составил 0,92. В будущем ожидается его значение на уровне не выше 0,94. На протяжении последних двух лет темпы роста страховых премий С АО «ВСК» опережали рынок. АКРА ожидает, что компания способна сохранить темпы роста на уровне не ниже среднерыночных.

Сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Также позитивно оценены опыт и структура менеджмента, актуарная функция.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале на основе методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям для Российской Федерации, а также основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

«Оценка Агентства отражает как отлаженные операционные процессы и прочные позиции на рынке, так и профессионализм всей команды ВСК. Это очередное подтверждение высокой финансовой устойчивости и надежности компании, а также уровня доверия наших клиентов и партнеров», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.