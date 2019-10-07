ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

Объем реализации компании увеличился на 26%.

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Группа ВСК усилила свои позиции в RAEX-600 ­­— рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленном рейтинговым агентством RAEX. За год компания поднялась в нем с 165 на 154 место.

Объем реализации ВСК, по методологии агентства, по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 26%.

Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла $1,44 трлн. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти в два раза больше показателей прошлого года.

В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу — сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).