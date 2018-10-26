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сегодня в 09:27
Новый полис ОМС можно получить только до 1 ноября
Документ должен быть единого формата по всей стране.
/ Новый полис ОМС можно получить только до 1 ноября

Новый полис ОМС можно получить только до 1 ноября

Документ должен быть единого формата по всей стране.
сегодня в 09:27
  |  Общество
О необходимости сменить старый полис на новый напоминают россиянам. Причина — наличие у большого числа граждан пластиковой карточки образца 1998 года. Это усложняет оказание медпомощи в разных регионах, ведь не всегда на Дальнем Востоке помнят, как выглядит старый полис ОМС в Москве. Работники медицинской сферы не знают, признавать ли его действующим. У новых полисов один формат по всей стране.

В настоящий момент действует три формата полиса ОМС — зеленая пластиковая карточка, голубой листок формата А5 и электронный полис. Для проверки полиса, выберите соответствующую вашему формату полиса закладку и введите необходимые данные. — сообщает Московский городской фонд ОМС.


Сменить полис на новый можно до 1 ноября. Также до этой даты можно перейти в другую страховую компанию. По закону, такие перемены разрешены только один раз в год. Чаще — при переезде в другой регион.

Менять полис ОМС нужно в нескольких случаях:

  1. При изменении паспортных данных (Ф.И.О., пол, дата и место рождения);

  2. В связи с утратой или порчей;

  3. При переезде в другой регион.

Найти пункт выдачи полисов ОМС в Челябинской области легко. Достаточно перейти на сайт Территориального фонда ОМС, выбрать свою страховую медицинскую организацию и населенный пункт. После этого сразу появятся адреса, телефоны и режим работы организаций.

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