/ Новый полис ОМС можно получить только до 1 ноября

В настоящий момент действует три формата полиса ОМС — зеленая пластиковая карточка, голубой листок формата А5 и электронный полис. Для проверки полиса, выберите соответствующую вашему формату полиса закладку и введите необходимые данные. — сообщает Московский городской фонд ОМС.
Сменить полис на новый можно до 1 ноября. Также до этой даты можно перейти в другую страховую компанию. По закону, такие перемены разрешены только один раз в год. Чаще — при переезде в другой регион.
Менять полис ОМС нужно в нескольких случаях:
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При изменении паспортных данных (Ф.И.О., пол, дата и место рождения);
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В связи с утратой или порчей;
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При переезде в другой регион.
Найти пункт выдачи полисов ОМС в Челябинской области легко. Достаточно перейти на сайт Территориального фонда ОМС, выбрать свою страховую медицинскую организацию и населенный пункт. После этого сразу появятся адреса, телефоны и режим работы организаций.