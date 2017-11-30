/ Маршрутные такси в Челябинске можно отследить в онлайн-режиме

Транспорт стали подключать к общей системе ГЛОНАС.

Челябинцы, которые ездят по городу на общественном транспорте, теперь смогут отслеживать маршрутные такси. Первыми к системе онлайн-транспорта подключили 53 маршрут. Он стал «пилотным» для осуществления работы с частными перевозчиками. Сейчас можно отследить 16 маршруток № 53, движущихся от Кардиоцентра в Новосинеглазово и обратно.

Мы работаем с перевозчиками на предмет того, чтобы они подключались к «Яндекс. Транспорт». Это удобно им и пассажирам. Опробируем все это на 53 маршруте. Сейчас каждое маршрутное такси подключено к системе ГЛОНАС, но локально. Его видит только директор и диспетчерская служба. Нам же надо выводить в режим онлайн. Переход осуществляется в ручном режиме, мы снимаем шероховатости, возникающие при заводе «Яндекс. Транспорт». Я думаю, перевозчик увидит, что у него прибавится количество пассажиров. И другие будут подключаться. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления транспорта города Челябинска Роман Болотов.

Сейчас новая функция работает на официальном сервисе городского управления транспорта, в «Яндекс. Транспорт» можно увидеть лишь путь, который проходит каждое маршрутное такси № 53. В будущем это изменится.





