Более 13 миллиардов рублей будет вложено в южноуральскую медицину в ближайшие 2,5 года

2,5 миллиарда из них потратят на строительство новой «инфекционки».

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Сегодня, 13 августа, депутаты Заксобрания Челябинской области, которые встретились на внеочередном заседании, приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Так расходы на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции увеличены. В сумме за грядущие 2,5 года на это будет потрачено более 13 миллиардов рублей.

На сами профилактические мероприятия по всему региону будет направлено чуть более 6,5 миллиардов рублей. А вот на обеспечение работы медучреждений, приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты, тест-систем и на стимулирующие выплаты врачам — более 4 миллиардов рублей.

Помимо этого на строительство новой областной инфекционной больницы выделено 2 миллиарда 500 миллионов рублей.

«На внеочередном заседании мы рассмотрели вопросы, которые требовали оперативного решения. Необходимо в кратчайшие сроки завершить строительство инфекционной больницы», — заявил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Отмечается, что с учетом вносимых изменений, увеличится и плановый размер дефицита областного бюджета на 6,5 миллиардов, источником покрытия которого планируются коммерческие заимствования. Владимир Мякуш добавил, что к концу 2020 года необходимо максимально снизить дефицит бюджета и для этого прорабатывается ряд мер.