/ Челябинские экологи оперативно остановили работу загрязняющего воздух предприятия

Найти дымящий завод помогли передвижные лаборатории.

На резкий запах пожаловались жители Курчатовского района в понедельник 20 августа. На их обращение немедленно отреагировали специалисты Минэкологи и управления Росприроднадзора. Они вывели в район две передвижные лаборатории, закупленные при содействии губернатора Бориса Дубровского. Лаборатории помогли определить источник загрязнения — «Челябвторчермет».

В рамках возбужденного Росприроднадзором административного дела по статье «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» КоАп РФ сотрудники этого ведомства и регионального министерства экологии на основании обращений жителей зашли с внеплановой проверкой на «Челябвторчермет». На данный момент предприятие приостановило свою деятельность по выплавке металлургической продукции и ферросплавов. — сообщил сайту «Первый областной» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Напомним, что сейчас предприятия Челябинской области взяли курс на снижение выбросов и негативного влияния на воздух. Инициатором этого был губернатор Борис Дубровский. Более того, он предложил законопроект, по которому на трубу каждого предприятия установят специальный счетчик. Законопроект приняли. С 2019 года все заводы, комбинаты и фабрики региона ждет подсчет выбросов. Подделать данные не сможет никто.