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/ Еще один шаг к улучшению качества воздуха: деятельность «Челябвтормета» приостановлена

Еще один шаг к улучшению качества воздуха: деятельность «Челябвтормета» приостановлена

Причиной стало чрезмерное загрязнение воздуха.
сегодня в 17:00
  |  Общество

Предприятие «Челябвтормет», занимающееся переработкой лома, приостановило свою деятельность. Жители Челябинска часто жаловались на неприятный запах в районе, на который распространяется действие выбросов предприятия. На заявки выезжали передвижная лаборатория, кроме того нарушение зафиксировали стационарные посты.

Предприятие «Челябвтормет» — крупнейший переработчик металлического лома в Челябинской области. Основная промышленная площадка находится на улице Автодорожная, 1. В результате проведенного административного расследования по превышению ряда веществ, которые были обнаружены на постах государственной наблюдательной сети, нами были проведены действия, связанные с оценкой влияния данного предприятия. На данное предприятия поступали жалобы граждан, была информация о некорректно выполненной документации. Был произведен выход на предприятия, мы установили, что на предприятии есть источники выброса загрязняющих веществ, которые не учтены в проектной документации, и которые используются. Эксплуатация данных источников выбросов повлекла за собой ненормированное воздействие на жилые зоны Курчатовского и Калининского районов. По результатам административного расследования приостановлено действие разрешения на выбросы предприятия. Предприятие привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ. — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Владислав Коробкин.

Правомерность решения уже подтверждена актом Калининского районного суда города Челябинска.

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