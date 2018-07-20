/ Экологичное производство циркония собираются запустить в Магнитогорске

Предприятие будет восполнять дефицит вещества на других российских производствах.

В Магнитогорске продолжает развиваться промышленность, но предприятия делают экологически чистыми. Это условие готово выполнить ООО «Циркон», желающее построить производство в городе металлургов. Производить на заводе хотят диоксид циркония и шлакообразующую смесь. Он может восполнить дефицит циркониевого концентрата, наблюдающийся в России. Сегодня он составляет около 150 тысяч тонн в год.

Сырье на циркониевый завод будут поставлять стекольные заводы. Кроме того, завод предполагает работу по принципу безотходного производства. Оставшееся сырье будет перерабатываться механическим и химическим способами.

Хотел бы развеять все страхи. В гидрометаллургическом процессе никаких вредных выбросов нет. Есть положительное заключение экспертизы. Сливов и отходов производства также нет абсолютно, они отсутствуют на 100 процентов. Сухих отходов и жидких сбросов у нас по параметрам технологического цикла просто не предусмотрено, это исключено. Если посмотреть по результатам экспертизы на то, сколько вредных отходов образуется за год, то их меньше в разы, чем в детских садах и прочих учреждениях. — сообщил исполнительный директор ООО «Циркон» Виталий Мерзляков.

Важно, что циркониевый завод предложит магнитогорцам дополнительные рабочие места. Трудоустроено будет 135 специалистов.

Добавим, что циркониевый концентрат используется при производстве стекла, минеральной ваты, теплоизолирующих изделий и даже в металлургии.