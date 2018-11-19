/ Мэрия рассмотрит предложение о ликвидации уличного радио

Горожане давно борются за эту инициативу.

Street radio может исчезнуть с городских улиц. Такое предложение поступило в городскую мэрию. Жалобы на радио начались давно: еще год назад студенты ЮУрГУ просили отключить хотя бы динамики возле университета, поясняя, что ни на занятиях, ни в комнатах в общежитии не спрятаться от назойливой музыки и рекламы. Их просьба может быть удовлетворена в ближайшее время.

Есть такое обращение, оно рассматривается. Надеюсь, будет принято решение с учетом мнения всех заинтересованных лиц и жителей города. — прокомментировала сайту «Первый областной» первый заместитель мэра Челябинска Наталья Котова.

Напомним, что уличное радио есть на Кировке, площади Революции, Алом поле, Горсаду имени Пушкина, парке имени Гагарина, возле ЮУрГУ. Тесты показали, что уровень шума, который создает радио, даже ниже допустимого. Но горожане все равно жалуются. Особенно страдают жители расположенных неподалеку домов, а также молодые мамы, которые отправляются в парки с колясками. Во время таких прогулок ребенок не может уснуть из-за громкого радио.