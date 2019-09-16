Столовая до сих пор не работает в одной из школ Челябинской области

﻿По словам родителей, дети по девять часов проводят в школе, а «перекусить» им негде.

Послушать 00:00 Родители учеников школы села Бродокалмак пожаловались в соцсетях на неблагоприятные условия. В школе до сих не работает столовая, а также дети начали заболевать из-за холода в учебных классах. Отсутствие централизованного пункта питания для сельской школы принципиально важно, так как ученики приезжают на уроки из разных населенных пунктов. На уроках и в пути дети проводят порядка девяти часов в день. Директор бродокалмакской школы объяснил сложившуюся ситуацию выполнением требований безопасности. «Получилось так, что выполнение предписаний пожарного надзора по установке противопожарных дверей в столовой в этом году затянулось. Сегодня-завтра двери будут установлены, столовая заработает, снова будем кормить. По поводу холода: мы готовы принять тепло, но температура в классных комнатах соответствует всем нормам СанПиН», — рассказал директор школы Алексей Паташенко. Руководитель поблагодарил родителей за активную гражданскую позицию и пообещал, что необходимые работы будут выполнены в ближайшее время.