Школьников не должны выгонять с уроков из-за внешнего вида

Об этом сообщили в министерстве просвещения РФ.

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Министерство просвещения Российской Федерации сообщило, что руководство школ не может лишать учеников права посещать занятия из-за их внешнего вида. Заявление стало ответной реакцией на инцидент в Сосновоборске, где ребенка из-за прически не допускали к урокам, сообщают РИА Новости.

«Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Такое требование содержится в действующих актах о соответствующих требованиях для всех регионов. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу», — цитирует издание пресс-службу Минпросвещения.

Отметим, что история началась в Сосновоборске, где администрация школы поставила родителей четвероклассника перед выбором: менять ребенку прическу, из-за которой разгорелся конфликт, либо переводить мальчика на домашнее обучение. Историей уже заинтересовался областной СК.