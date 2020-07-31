«Мечел» продолжает экоакцию по художественному оздоровлению деревьев

Волонтеры выбирают поврежденные деревья и превращают их в холсты.

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с экологами второй год проводит акцию по оздоровлению и украшению деревьев на городских улицах.

Первым объектом в этом году стал обновленный сквер на шоссе Металлургов. Горожане уже оценили деревья, украшенные эко-граффити по мотивам детских сказок.

Сотрудники «Мечела» и волонтеры экологической организации «Зеленый город» выбирают деревья с поврежденной корой. Пострадавшие участки обрабатывают, чтобы через трещины-морозобоины, возникающие из-за перепадов температуры, в стволы деревьев не проникали лишняя влага, споры грибов и паразиты, из-за которых дерево может погибнуть. На трещины наносят санирующий состав и грунтуют.

Залеченные раны деревьев художники-волонтеры украшают росписью. Безопасные для дерева краски создают дополнительный защитный слой для ствола.

«Такие рисунки на деревьях не только красивы, но и полезны для самого дерева. Прежде чем включиться в эту акцию, мы проконсультировались со специалистами управления экологии и природопользования администрации Челябинска. Там проект одобрили. Работу будем продолжать», — пояснил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Граффити украсят десятки деревьев Челябинска: в парках и дворах Металлургического района, на Алом поле, в городском бору. Найти изображения можно в социальных сетях по хэштегу #Мечелгороду.