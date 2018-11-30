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/ Эксперты ответят на вопросы учеников о ЕГЭ, поступлении и многом другом

Эксперты ответят на вопросы учеников о ЕГЭ, поступлении и многом другом

Состоится прямая трансляция встречи «Как выбрать себе профессию по душе и поступить в вуз?».
сегодня в 08:01
  |  Общество

30 ноября в 16:00 в рамках проект «Дни семьи» пройдет встреча «Как выбрать себе профессию по душе и поступить в вуз?», на которой эксперты помогут разобраться в животрепещущих вопросах.

Гости рассмотрят такие темы, как выбор профессии, какие стоит выбрать предметы для сдачи ЕГЭ, как выбрать вуз и еще много вопросов, которые так беспокоят выпускников, абитуриентов и их родителей. На вопросы ответят: Иванова Ольга Петровна, начальник отдела маркетинга и развития, преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации МИДИС (Международного института дизайна и сервиса); Петрушкина Людмила Викторовна, директор Центра «Система координат», психолог, системный терапевт; Тюрина Елена Александровна, начальник Управления начального, основного и среднего общего образования.

Трансляцию можно будет посмотреть 30 ноября в 16:00.

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