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/ Лучших спортсменов Челябинска поздравили со 100-летием физкультурного движения

Лучших спортсменов Челябинска поздравили со 100-летием физкультурного движения

Глава города отметил их достижения грамотами и денежными сертификатами.
сегодня в 10:34
  |  Общество

Торжественную церемонию награждения челябинских спортсменов провёл глава города Евгений Тефтелев. Он сообщил, что на церемонии присутсвуют представители разных видов спорта. Вручая грамоты и денежные сертификаты, мэр поблагодарил спортсменов за высокие результаты.

Мне очень приятно встретится с вами и сказать самые добрые, теплые и хорошие слова в ваш адрес. Здесь собрались люди, которые прославляют город Челябинск. Отмечу, что на приеме находятся представители разных возрастов и разных видов спорта. Столица Южного Урала, в общем, очень спортивная, кто-то занимается для себя на спортплощадках, кто-то сдает нормы ГТО, а такие, как вы, достигают особенных высот. — сказал Евгений Тефтелев в торжественном слове.

Всего на церемонии присутствовало 80 деятелей спорта, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры области. Среди них чемпионы России, призёры чемпионатов мира и Европы в различных видах спорта.

Я мастер спорта по конькобежному спорту, участвовала в Чемпионате мира среди студентов, где заняла первое и второе место в гонке на 6 кругов, и в командном спринте на 3 круга. Соревнования прошли в марте, сейчас у нас начинается новый сезон, и мы будем стремиться к новым победам. Поддержка города очень ощущается. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Самкова.

Торжественный приём по случаю 100-летия физкультурного движения России состоялся

14 августа в Администрации Челябинска.

Ранее южноуральских спортсменов поздравлял глава Челябинска Евгений Тефтелев. На праздник, посвященный 100-летию физкультурного движения, приехали легенды Челябинской области. Например, конькобежка Лидия Скобликова и обладатель Кубка Стэнли, хоккеист Евгений Кузнецов.

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