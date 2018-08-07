/ Светлана Яремчук награждена за заслуги перед Челябинской областью

Советнику гендиректора областного телевидения вручили знак отличия.

Накануне в правительстве Челябинской области прошло награждение южноуральцев, внесших вклад в развитие региона. Звание «Почетный гражданин» получил директор ПАО «Агрегат» Василий Изюмов. Знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» награждена советник генерального директора АО «Областное телевидение».

Светлана Яремчук отмечена региональной наградой «За заслуги перед Челябинской областью» за деятельность в развитии средств массовой информации. — говорится в постановлении о присвоении звания «Почетный гражданин Челябинской области».

Ранее Светлана Яремчук в течение 13 лет руководила медиахолдингом ОТВ. После этого она заняла должность советника директора, а также стала председателем Союза журналистов Челябинской области.