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/ Ирина Слуцкая о Челябинской области: «Регион очень сильно изменился. Он стал красивым и чистым!»

Ирина Слуцкая о Челябинской области: «Регион очень сильно изменился. Он стал красивым и чистым!»

Фигуристка приехала в столицу Южного Урала с новым оздоровительным проектом.
сегодня в 09:39
  |  Общество

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая приехала на Южный Урал, чтобы презентовать свой оздоровительный проект. Его идея заключается в популяризации скандинавской ходьбы. По мнению спортсменки это самый простой и действенный способ привести организм в норму. Олимпийская чемпионка готова дать несколько рекомендаций местным врачам, которые бы они могли их использовать в своей практике. Скандинавская ходьба полезна для профилактики многих недугов и реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний. Результатами своих исследований спортсменка поделилась с губернатором Борисом Дубровским и его заместителем Евгением Рединым. Участники беседы подписали соглашение о сотрудничестве. Ирина Слуцкая призналась, вновь приехав в столицу Южного Урала, сразу заметила, как сильно изменился регион.

Я здесь была уже раз пять или шесть. Мне очень приятно, что регион сильно изменился. Он вырос и изменился, стал красивым и чистым. Видна работа нынешней команды. Меня окружают здесь потрясающие люди. С губернатором на хорошей ноте мы обсудили профилактический форум. Это очень важное мероприятие, потому что чаще всего пациенты борются даже не с самой болезнью, а с осложнением. В рамках соглашения мы будем проводить совместно профилактические мероприятия, фестивали. Я активно развиваю скандинавскую ходьбу, потому что это тот вид активности, который не имеет противопоказаний и хорошо воздействует на организм. В таком направлении мне бы хотелось работать с Челябинской областью. — рассказала сайту «Первый областной» заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.

В сквере имени Колющенко Ирина Слуцкая уже провела бесплатный мастер-класс для горожан. Он состоялся в рамках профилактического форума «Территория здоровья».

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Комментарии

Екатерина
14:25, 31.08.2018
Она точно в Челябинск приехала?
Дмитрий
14:21, 31.08.2018
Да ладно! Чище стал? Лужи, тефтелевы кучи, воздух который видно и вонь от выбросов. Вы точно город не перепутали?

Даже Президент РФ отметил, что город грязный. А вам не видно....

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