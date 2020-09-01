«С детства люблю 1 сентября»: о школьных годах рассказала мэр Челябинска

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем знаний.

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День знаний по всей стране отмечают во вторник, 1 сентября. С началом учебного года учащихся, педагогов и родителей поздравила мэр Челябинска Наталья Котова.

Глава города выразила признательность учителям и поблагодарила их за труд, терпение и знания, которыми они самоотверженно делятся с детьми. А ученикам пожелала успехов и положительных эмоций.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, воплощения самых смелых планов. А ребятам — покорения новых вершин знаний, отличных оценок, верных друзей и добрых, ярких событий и впечатлений», - поздравила Наталья Котова.

О своих школьных, студенческих и преподавательских годах мэр Челябинска вспомнила с особой теплотой. Также она поделилась фотографией, где изображена в ученической форме, в седьмом классе.

«С детства люблю 1 сентября. День знаний был для меня настоящим праздником: и когда училась в школе, и в пединституте, и когда работала учителем физики и астрономии в челябинской школе № 63», — призналась глава города.

Также Наталья Котова добавила, что челябинские школы подготовлены к учебе в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Для детей и педагогов постарались создать максимально комфортные условия.