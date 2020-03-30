Стимулирующие выплаты предоставят медикам в Челябинской области

Поддержать южноуральцев решили из-за возросшей нагрузки на работников медучреждений.

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В Челябинской области рассматривают варианты оказания дополнительной поддержки медицинским работникам. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на брифинге, посвященном оперативной информации по распространению коронавирусной инфекции на территории региона.

«Мы окажем дополнительную поддержку медикам, тем, кто стоит сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Необходимо премирование нашим медикам. В первую очередь премирование врачей, медработников инфекционных отделений. Мы понимаем что дополнительная нагрузка существенная у всего первичного звена, поэтому рассматриваем в настоящий момент необходимые меры стимулирования медицинских работников всех медучреждений, не только, кто напрямую работает с коронавирусом», — подчеркнул Алексей Текслер.

Правительство региона уже сделало соответствующую заявку в федеральный центр, также будут изыскивать необходимые резервы и в бюджете региона.