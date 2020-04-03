Губернатор ввел региональные доплаты к пособию по безработице

По 15 тысяч получат те, кто потерял работу.

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Владимир Путин вчера продлил вынужденные выходные до конца месяца. После заявления президента с обращением у южноуральца обратился и губернатор. Алексей Текслер пообещал жителям, что правительство региона примет все возможные меры поддержки населения. Жители Челябинской области, завалили соцсети губернатора вопросами: как быть тем, кто остается практически без средств к существованию на месяц из-за введения режима самоизоляции.

«Мы понимаем, что режим продления нерабочих дней — это в первую очередь удар по занятости. В этой связи было принято решение о введении региональной доплаты к пособию по безработице. Это будет сделано в апреле. Общая сумма такой выплаты составит 15 тысяч рублей», — сообщил губернатор Челябинской области.

15 тысяч рублей — это общая сумма пособия по безработицы, которая будет сложена из федеральной выплаты и региональной надбавки. Для того, чтобы ее получить, необходимо будет встать на учет по безработице в центр занятости населения. Алексей Текслер отдельно отметил, что это и есть реакция на обращения граждан после выступления президента. Для того, чтобы получить увеличенную выплату, не нужно будет отдельно обращаться в ЦЗН и писать какие-либо заявления, она будет начислена автоматически.

«Президентом уже было принято решение об увеличении МРОТ для расчета пособия, там есть минимальный и максимальный порог. В среднем мы рассчитываем, что выплата федеральная будет в размере 8 — 9 тысяч, при этом минимальная выплата составляет 1 700 рублей. У нас порядка 20% граждан сейчас получают минимальную выплату. Есть и достаточно большое количество людей, которые получают максимальную выплату в размере МРОТ, это почти 40 %, она составляет почти 14 000 рублей», — пояснил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что для того, чтобы встать на биржу труда, не нужно посещать центр занятости, сделать это можно дистанционно. Для тех, кто такой возможностью не обладает, организуют приемы по записи. В ходе утреннего брифинга журналисты также задали вопрос, что делать тем, кто официально трудоустроен, но зарплату в настоящее время не получает. К этой категории относятся люди, которые работают в частных предприятиях, которые в режиме самоизоляции простаивают и не могут платить работникам.

«Будет программа разработана для тех людей, которые получили предупреждение от работодателя. Они смогут получить эту выплату, но она будет осуществлена через работодателя, но адресно этому человеку с гарантией работодателя сохранить рабочее место. Если вы про ту категорию, которые работают в „серой зоне“, в данном случае необходимо будет встать на учет в центр занятости, чтобы получить эту выплату», — объяснил Алексей Текслер.

По предварительным подсчетам Челябинской области понадобится порядка 3 миллиардов рублей, чтобы покрыть расходы на организацию этих выплат. Алексей Текслер отметил, что цифра предварительная и будет корректироваться в зависимости от того, сколько человек обратятся за надбавкой.