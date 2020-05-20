Стимулирующие выплаты получат без промедлений соцработники Челябинской области

Губернатор поручил сделать это, как только деньги придут поступят в бюджет.

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Социальные работники Челябинской области получат стимулирующие выплаты. Деньги придут людям сразу после того, как поступят в бюджет региона. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.



68,5 миллионов рублей были выделены из областного бюджета сразу после принятия решения о том, что 29 соцучреждений региона переходят на превентивную изоляцию. 45,4 миллиона из 68,5 предназначены на стимулирования работников, расчёт был произведён в 2 смены. В правительстве напомнили, что 7 мая завершилась первая 14-дневная смена, все средства за неё были в полном объеме перечислены в государственные учреждения. В муниципальных учреждения все выплаты будут произведены до конца месяца.

«Хочу напомнить, что мы решение приняли еще до федеральных вводных, понимая, что категория, которая занимается социальным обслуживанием населения, в первую очередь в режиме карантина и тоже нуждается в поддержке, и эту поддержку оказали»,— сказал Алексей Текслер.

Повышенный размер выплат получают работники учреждений, в которые занесли коронавирус. В Челябинской области их два — Троицкий детский дом-интернат и Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Размеры выплат составляют 40 тысяч рублей для врачей в учреждениях без заноса инфекции и 60 тысяч рублей в учреждениях, где зафиксирован случай заноса. Средний медицинский персонал получит 25 и 35 тысяч рублей. Весь социальный блок: социальные работники, специалисты по социальной работе, психологи получат 25 и 35 тысяч рублей. Медицинский персонал — 15 и 20 тысяч рублей, технический персонал и персонал, занятый на иных должностях — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что если сотрудник вынужденно прервал режим изоляции по заболеванию, то ему полностью оплачивается вся двухнедельная смена, по другим обстоятельствам выплата будет произведена по отработанным дням.

Федеральные выплаты сотрудники социальных учреждений смогут получить после 1 июня. Кроме того, в регионе введена выплата в 10 тысяч рублей работникам комплексных центров социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам старшего поколения в период самоизоляции.