Подробная инструкция о том, как оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Для этого необходимо иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги».

Послушать 00:00 Выплата на детей от 3 до 7 лет положена гражданам Российской Федерации с детьми, подходящими под данные возрастные рамки. Среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум — 10 336 рублей, а также, если родители ребенка в браке, отец должен иметь статус занятый, самозанятый, статус безработного или инвалида. Мать, ухаживающая за ребенком до 14 лет, может иметь любой статус. Получить пособие могут родители, опекуны или усыновители. Размер выплаты составляет 5 330,50 рублей. Для того, чтобы получить это пособие, необходимо зайти на сайт gosuslugi. ru, ввести логин и пароль, найти и выбрать услугу «Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет». Нужно заполнить электронную форму заявления: Личные данные будут заполнены автоматически; вам нужно указать, где планируете получать выплату; отметить, если вы являетесь опекуном;

Данные паспорта также будут заполнены автоматически;

Сведения о доходах будут запрошены автоматически;

Необходимо ввести данные о составе семьи: ФИО, дата рождения, СНИЛС, адрес регистрации, сведения об иных доходах членах семьи. Кроме того, нужно ввести реквизиты актовой записи о рождении (для детей), реквизиты актовой записи о браке (для супруга). Нажать кнопку «Подать заявление». Статус услуги можно проследить в личном кабинете пользователя.



