Представительство РАН откроют в Челябинске

Об этом стало известно на встрече Алексея Текслера с учёными.

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Губернатор Челябинской области предложил открыть региональное представительство Уральского отделения РАН в Челябинске. Руководство РАН поддержало инициативу. Во время встречи стороны обсудили перспективы развития науки на Южном Урале.

Алексей Текслер отметил, что у Челябинской области есть серьёзный научный потенциал. Наша гордость — ядерный центр в Снежинске, ракетный центр им. Макеева в Миассе, центр онкологии и ядерной медицины, центр минералогии и геоэкологии.

«У нас мощный регион в научном плане. В каждом из 28 вузов есть исследовательская компонента», — добавил губернатор.

Руководство РАН поддержало инициативу Алексея Текслера.

«Российская академия наук считает, что её реализация будет способствовать более эффективному использованию имеющегося научного потенциала региона для решения задач его социально-экономического развития»,— сообщил в письме вице-президент Российской академии наук Андрея Андрианова.

В связи с этим в Челябинск прибыла делегация РАН. Советник президента Академии Валерий Чичканов отметил, что Челябинская область входит в топ-5 регионов страны по научно-исследовательскому потенциалу.

Представительство РАН откроется на территории международного кампуса ЧелГУ. Его планируется создать на базе банковской школы Центробанка РФ.

Алексей Текслер поддерживает развитие науки в регионе. Заключено соглашение с Курганской и Тюменской областями. Субъекты вместе будут создавать научно-образовательный центр. Там будут проводить исследования и разработки для предприятий.

Кроме того, Южный Урал будет выдавать гранты учёным. В их идеи вложат 50 миллионов рублей из бюджета. Продумают и меры соцподдержки. Семьям деятелей науки хотят предоставлять субсидию на жильё.