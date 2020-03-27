Челябинские нейрохирурги спасли подростка с неоперабельной опухолью

Врачи ЧОДКБ провели уникальную операцию.

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Челябинские хирурги в очередной раз продемонстрировали, как ювелирно и стратегически точно они могут действовать в борьбе с тяжелыми диагнозами. Команда специалистов отделения нейрохирургии ЧОДКБ — Алексей Алексеев, Владимир Шахматов и Герман Сафронов подарили шанс на спасение пациенту с неоперабельной опухолью.

Перед новым годом южноуральский подросток жаловался на сильные головные боли, ситуация дошла до такого предела, что ощущения стали невыносимыми, тогда пациента доставили в Главную детскую больницу Южного Урала посредством санавиации.

МРТ выявило объемное образование в мозге. Опухоль назвали неоперабельной, она достигла таких размеров, что перекрыла ликворопроводящие пути, по которым циркулирует спинномозговая жидкость, из-за этого поднималось внутричерепное давление, которое было причиной страшных болей.

Первым делом для стабилизации состояния подростка, врачи провели вентрикуло-перитонеальное шунтирование, оно помогло привести давление в норму.

Опухоль выбрала себе местоположение в области таламуса — зрительного бугра, оттуда нет возможности удалить образование хирургическим путем. Если данный участок мозга повреждается, это приводит к эндокринным нарушениям и глубокой инвалидности. Чтобы не допустить подобных осложнений, медики решила провести стереотаксическую биопсию. Подробнее о методе читайте здесь.

Такая процедура является редкостью даже для федеральных центров, ежегодно челябинские хирурги проводят не более трех подобных вмешательств, из-за того, что полушарные опухоли у детей значительно меньшего размера, чем у взрослых.

«Эти операции будто выстрел снайпера на далекое расстояние. Когда цель невозможно разглядеть невооруженным глазом, а при наличии правильной оптики достаточно одного прицела. Такая нейрохирургия относится к европейскому стандарту качества, и у нас есть необходимое оборудование», — говорит заведующий нейрохирургическим отделением ЧОДКБ Герман Сафронов.

После получения результатов гистологии, подростка переведут в онкологическое отделение для дальнейшего лечения.