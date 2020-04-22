Омбудсмен посетила учреждение в Копейске, где жестоко обращались с подростком

Выяснилось, что ребенок был очень сложный.

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова посетила социально-реабилитационный центр в Копейске, где было зафиксировано жесткое обращение с подростком.

Омбудсмен рассказала, что информация впервые появилась с открытых источников: были опубликованы снимки, скорее всего, с камер видеонаблюдения. Там был очень плохо подстриженный мальчик со связанными руками, которого транспортировали в другое учреждение. Также были комментарии, что над этим подростком издевались.

«На такие сигналы я сразу реагирую, поэтому немедленно выехала в учреждение. Больше двух часов я разговаривала с сотрудниками учреждения, работающими с детьми, в том числе и с этим подростком. С мальчиком мне поговорить пока не удалось, он находился в Следственном комитете», — рассказала Евгения Майорова.

Она поделилась, что мальчик, действительно, является «сложным». При перевозке его в другое учреждение был риск побега. Поэтому сотрудник СРЦ, понимая, что не сможет его догнать, связала ему руки. А побрить пришлось мальчика для его госпитализации. Но ребенок очень сильно противился, поэтому итог получился ужасным.

«Те меры, которые были предприняты специалистами, говорят о том, что они не справились с этой ситуацией, не знают, как работать с такими детьми. Это недопустимо. Специалисты должны понимать, в какой точке они не справляются и прибегать к помощи коллег. Но мы должны понимать, что как бы не было трудно, это дети, и мы несем за них ответственность», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

К слову, Следственное управление Следственного комитета России по Челябинский области, который также допрашивал ребенка, начал свою проверку о жестоком обращении с ним.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также Евгения Майорова анонсировала, что в ближайшую пятницу, 24 апреля, запланировано межведомственное совещание, на котором будут решаться проблемы данного ребенка и учреждения.