С подростком жестоко обращались в копейском реабилитационном центре

В учреждении начата проверка.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила сегодня, 22 апреля, что в социально-реабилитационном центре Копейска произошел возмутительный случай. Там вскрылись факты жестокого обращения с одним из воспитанников.

«По медицинским показаниям мальчику, находящемуся на реабилитации в центре чуть менее года, потребовалась госпитализация в областное учреждение здравоохранения. По его словам, и свидетельствам другой воспитанницы, перед транспортировкой мальчика три часа продержали в одном из кабинетов, запрещая выходить, клочками остригли волосы и связали руки. При перевозке в машине его руки привязали к ручке дверцы. После прибытия в больницу парень сбежал, а после этого рассказал о том, что с ним произошло», — сообщила Ирина Гехт.

Отмечается, что данные события произошли еще в конце марта. И вопреки своим обязанностям, руководитель и сотрудники учреждения не сообщили об этом инциденте.

Выяснилось, что 13-летний подросток уже неоднократно сбегал из центра. И теперь властям предстоит выяснить, были ли возможны другие эпизоды жестокого обращения.

В учреждении уже начата проверка. Ставится вопрос об увольнении причастных сотрудников. Также областные власти будут настаивать на уголовном преследовании.