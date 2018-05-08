/ Водные процедуры медведя в челябинском зоопарке попали на видео

Хищник оказался очень рад неожиданному «дождю».

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Питомец челябинского зоопарка стал звездой социальных сетей. Бурый медведь по кличке Степан привлек внимание сотрудников своей грациозной манерой принимать импровизированный душ. Водные процедуры сняли на видео. Ролик разместили в официальном сообществе. Запись посмотрели почти 500 человек.

Бурый медведь Степан очень любит водные процедуры и работать на публику. Сегодня приходил наш внештатный фотограф. Степан решил показать себя во всей красе, и добавить «мокрых» спец эффектов.

— прокомментировали сайту «Первый областной» сотрудники зоопарка.

В зоопарке добавили, что все желающие смогут вживую увидеть, как новая звезда социальных сетей вместе с медведицей Бусинкой лакомится любимыми хлебцами с мёдом. Челябинцев приглашают насладиться этим зрелищем 9 мая в 14:00.