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/ Спасенный южноуральцами медведь Степа научился стирать белье

Спасенный южноуральцами медведь Степа научился стирать белье

Троицкий хищник заметно вырос.
сегодня в 14:48
  |  Общество

Степа из Троицка стал большим и крепким медведем. Любимое занятие хищника этим летом — резвиться в бассейне, который хозяин сделал для косолапого из баллона для трактора. На днях спасенный от живодеров Степан научился еще и стирать белье. Он бросает полотенца в свой бассейн и начинает их полоскать.

У нас режим такой. Я встаю в шесть, он встает в шесть, я спать лег, он спать лег. Все одинаково. Я еще не помылся, он уже моется. Каждый день душ принимает, как человек. Кинь ему тряпку, он там стираться целый день будет, стирать и полоскать. Жизнь у него такая. Еще он хорошо ныряет. Ограничивает его бассейн глубиной около метра. — рассказал сайту «Первый областной» хозяин медведя Александр Пермяков.

Напомним, сайт «Первый областной» следит за историей троицкого медведя с самого начала. Известно, что двухмесячного хищника спасли от мучителей в Верхнем Уфалее. Медвежонок поселился у троичанина. Мужчина его выхаживал, залечивал раны и откармливал. Сайт «Первый областной» тогда объявлял акцию «ПомогиСтепе». Неравнодушные южноуральцы приносили для искалеченного хищника продукты и лекарства.

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