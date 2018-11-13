/ 50 школьников получили стипендии от Бориса Дубровского

Губернатор вручил премии за победу в олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил стипендии победителям областных, всероссийских и международных олимпиад. Размер стипендии зависел от уровня олимпиады и варьировался от 20 до 50 тысяч рублей. Всего было награждено 50 школьников.

Также, губернатор отдельно выразил благодарность тем, кто помогает школьникам раскрыть таланты — родителям и учителям.

Я по-настоящему рад за вас, за ваших родителей и учителей и глобально — за Челябинскую область. Потому что из таких школьников, как вы, вырастают очень целеустремленные люди и хорошие профессионалы. Олимпиада — это не только проверка знаний, хотя и это важно. Но еще важнее справиться с внутренним волнением, сосредоточить все ресурсы на достижении цели, найти нестандартные подходы в решении задач. — отметил Борис Дубровский.

Талантливые победители олимпиад на Южном Урале получают стипендии уже 12 лет. За это время денежные премии получили уже более 700 школьников.