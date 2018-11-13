Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.52 +0.67 76.09 +0.28
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 50 школьников получили стипендии от Бориса Дубровского

50 школьников получили стипендии от Бориса Дубровского

Губернатор вручил премии за победу в олимпиадах по общеобразовательным предметам.
сегодня в 17:08
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил стипендии победителям областных, всероссийских и международных олимпиад. Размер стипендии зависел от уровня олимпиады и варьировался от 20 до 50 тысяч рублей. Всего было награждено 50 школьников.

Также, губернатор отдельно выразил благодарность тем, кто помогает школьникам раскрыть таланты — родителям и учителям.

Я по-настоящему рад за вас, за ваших родителей и учителей и глобально — за Челябинскую область. Потому что из таких школьников, как вы, вырастают очень целеустремленные люди и хорошие профессионалы. Олимпиада — это не только проверка знаний, хотя и это важно. Но еще важнее справиться с внутренним волнением, сосредоточить все ресурсы на достижении цели, найти нестандартные подходы в решении задач. — отметил Борис Дубровский.

Талантливые победители олимпиад на Южном Урале получают стипендии уже 12 лет. За это время денежные премии получили уже более 700 школьников.

Общество
Студентам ординатуры начнут платить стипендию на Южном Урале
31.08.2018
Студентам ординатуры начнут платить стипендию на Южном Урале
Общество
Губернатор наградил южноуральцев за победу на сельской олимпиаде
20.08.2018
Губернатор наградил южноуральцев за победу на сельской олимпиаде
Общество
Южноуральский школьник привез «бронзу» с международной олимпиады по географии
07.08.2018
Южноуральский школьник привез «бронзу» с международной олимпиады по географии
Общество
На 6% проиндексируют стипендии российским студентам
08.08.2017
На 6% проиндексируют стипендии российским студентам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Очередной крупный заем помогла получить южноуральской компании «Территория бизнеса»
сегодня в 17:31
Очередной крупный заем помогла получить южноуральской компании «Территория бизнеса»
Общество
50 школьников получили стипендии от Бориса Дубровского
сегодня в 17:08
50 школьников получили стипендии от Бориса Дубровского
Общество
Зеленая вода польется из кранов некоторых челябинцев
сегодня в 17:00
Зеленая вода польется из кранов некоторых челябинцев
Общество
Эволюцию транспорта Деда Мороза покажут в челябинском почтовом музее
сегодня в 16:54
Эволюцию транспорта Деда Мороза покажут в челябинском почтовом музее
Общество
Данные о не занимающихся мусорными баками перевозчиках собирает городская администрация
сегодня в 16:51
Данные о не занимающихся мусорными баками перевозчиках собирает городская администрация
Происшествия
Хозяин алабая, искусавшего школьника: «Он постоянно провоцировал собаку»
сегодня в 15:53
Хозяин алабая, искусавшего школьника: «Он постоянно провоцировал собаку»
Происшествия
Отец и сын пропали, выйдя из детского сада
сегодня в 14:57
Отец и сын пропали, выйдя из детского сада
Происшествия
Южноуралец погиб в смертельной аварии на трассе
сегодня в 14:28
Южноуралец погиб в смертельной аварии на трассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6