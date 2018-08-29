/ Студенты-аграрии получают современные знания о сельском хозяйстве «в полях»

Практику на производстве поддерживает региональное правительство.

Будущие специалисты сельского хозяйства сегодня могут практиковаться на современном оборудовании в реальных рабочих условиях. Это обеспечило правительство региона. Сегодня есть запрос на развитие агропромышленного комплекса области, но материально-техническая база вузов и колледжей пока не удовлетворяет требованиям времени. Так что студентов всех курсов везут «в поля» и учат несколько недель прямо там. Расходы учебных заведений покрываются из правительственного бюджета.

Были выделены субсидии в 2017 году, связанные с затратами на обучение студентов и слушателей. «Пилотный» проект запустили в Аргаяшском аграрном техникуме. Ему выплатили субсидии на организацию образовательного процесса, питания, доставки к полям и работы там студентов — обработки, уборки. — сообщил замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

О результатах «пилотного» проекта доложили губернатору Борису Дубровскому на заседании правительства. К нему также обратились с предложением продлить инициативу. В областном бюджете были предусмотрены 5 миллионов рублей. Из них предлагают выплачивать субсидии образовательным учреждениям, которые предоставят подтверждающие документы об организации производственной практики студентов-аграриев. Расходы готовы покрыть на 99%.