Памятник героям Отечества установило Главное контрольное управление региона

Ведомство внесло свой вклад к празднованию юбилея Победы.

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Приближается 75-летие Великой Победы и Главное контрольное управление Челябинской области решило принять участие в праздничных мероприятиях. Инициативная группа решила увековечить подвиг героев через памятник.

После недолгого добровольного сбора средств, были налажены коммуникации между контрольным управлением, Российского военно-исторического общества и поисковым отрядом. Также была привлечена администрация Аргаяшского района, где было решено ставить памятник, и челябинский художник-скульптор Сергей Коновалов.

«Известно, что в годы Великой Отечественной войны на территории Урала не было ожесточенных боев. Но в Челябинской области, как и в ряде других территорий Урала, есть военные захоронения. По архивным данным, на территории Аргаяшского района Челябинской области работал эвакогоспиталь № 3116. Умерших в госпитале военных хоронили на Центральном кладбище поселка Кузнецкое Аргаяшского района Челябинской области. Указанное захоронение не было нигде учтено и практически затерялось среди солидных обелисков, а со временем вообще могло исчезнуть», — отметили в ведомстве.

В течение месяца привлеченная инициативная группа Главного контрольного управления по выходным выезжали самостоятельно на место будущего памятника, чтобы произвести все необходимые работы.

«Грубоколотая скальная порода гранита отображает не только расколотые судьбы и семьи советских людей, но и самоотверженность бойцов советской армии в годы Великой Отечественной войны. Крепеж гранитной звезды с именами погибших бойцов символизирует попадание двух пуль в гранитное тело. Каска (поднята из окопа Сталинградской битвы) на скале — это дух тяжелых боев за Родину», — рассказали в ведомстве о концепции памятника.

При этом в контрольном управлении отмечают, что на этом увековечивание памяти Героев не заканчивается. Теперь организованы мероприятия по изготовлению Учетной карточки воинского захоронения (паспорт воинского памятника) для постановки его на учет в Аргаяшском муниципальном районе и в Министерстве обороны России.