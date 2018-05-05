/ Серую стену в военную картину превратили челябинские граффитисты к 9 мая

Творческий подарок горожанам расположен в Калининском районе.

Свой подарок ко Дню Победы преподнесли Челябинску художники-граффитисты. Они изобразили сцены военных действий на стене, расположенной на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Там можно увидеть советские танки, солдат, атакующих фашистских захватчиков, мирное небо и запыленный от рухнувших зданий небосвод.

Большое граффити от Бразил, Вируз и Светлый. С праздником, земляки! Проект «Яркий город» — раскрасим Челябинск вместе!

— презентовали работу граффитисты в соцсетях.

Отметим, что проектом руководил Тимур Абдуллаев, уже известный Челябинску своими работами. Например, художник со своей командой раскрасил трансформаторную будку на площади Павших революционеров. Так Тургояк и Аркаим появились в центре Челябинска.