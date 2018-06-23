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/ Челябинские граффитисты превратили серый фасад многоэтажки Самары в уникальный арт-объект

Челябинские граффитисты превратили серый фасад многоэтажки Самары в уникальный арт-объект

Южноуральцы заняли призовые места на конкурсе к Чемпионату мира.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Эскизы команды челябинцев «Граффити России» победили на конкурсе в Самаре. Две работы южноуральцев заняли 2 и 3 места. Так у граффитистов появилась возможность преобразить фасад многоэтажки в городе на Волге. Само состязание началось еще в мае, а сразу после оглашения результатов перед победителями поставили задачу: успеть реализовать задуманное до начала Чемпионата мира по футболу.

Так как мы единственные участвовали и как художники, и как исполнители, нам дали добро на то, чтобы мы оформить фасад. Мы создали граффити по эскизу нашего партнера из Самары Кристины Куликовой, в сроки уложились. — рассказал сайту «Первый областной» граффитист Дмитрий Кольцо.

На доме появилось изображение девушки, которая держит фотокамеру, а в объективе видна ракета-носитель. Благодаря тому, что многоэтажка находится почти напротив музейно-выставочного центра «Самара Космическая», создается впечатление, что космический транспорт действительно попадает в кадр. Более того, оказалось, что в здании, которое преобразили челябинцы, живет немало ракетостроителей.

Оказалось, что в этом доме живут люди, которые собирали эту ракету. Когда мы работали, они подходили к нам и благодарили. В целом отзывы, конечно, были разные, но в основном все радовались, говорили, как круто, что вы тут рисуете, а рядом стало гулять больше народа. — пояснил Дмитрий Кольцо.

Добавим, в скором времени граффити украсят и Челябинск. Художники уже разработали несколько проектов, один из которых приурочен к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

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