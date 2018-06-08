/ Созданный челябинцем портрет Серхио Рамоса украсил Краснодар

Граффити-рисунки с известными футболистами появляются к Чемпионату мира-2018.

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По инициативе властей Краснодара художники создают портреты известных футболистов в преддверии Чемпионата мира-2018. Город примет гостей турнира. Одним из участников проекта стал челябинец Тимур Абдуллаев. Художник создал портрет испанского футболиста и капитана национальной сборной Серхио Рамоса на 9-этажной «панельке». Итоговым результатом и промежуточным этапом.

Это город Краснодар, рисую тут гигантский портрет Серхио Рамоса на высоте 6 этажа. У меня много банок с краской, ими рисую. Сам управляю автовышкой — комментирует процесс челябинец Тимур Абдуллаев.

Отметим, что в планах у краснодарцев создание портретов нескольких легендарных футболистов — советского вратаря Льва Яшина и французского полузащитника Зинедина Зидана.