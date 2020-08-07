Феминистки организовали стену памяти жертв домашнего насилия в центре Челябинска

Табличка появилась в переходе на площади Революции.

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Челябинские феминистки организовали стену памяти жертв домашнего насилия. Две дощечки с фотографиями 8 женщин появились сегодня, 7 августа, в переходе на площади Революции. На конструкцию обратили внимание жители Челябинска



На самой стене памяти, помимо фотографий жертв домашнего насилия есть описание каждой из жертв. Все они погибли за последние 2 года. На земле рядом расположены 5 свечей и 10 красных роз. Кроме фотографий жертв на досках опубликовали призыв к выпуску закона против домашнего насилия.

Организаторы рассказали, что «Стена» была оформлена для того, чтобы почтить память женщин, которые стали жертвами собственных мужей-тиранов или других жестоких родственников. Часть душегубов смогли избежать наказания.

«Мы организовали эту акцию, чтобы почтить память жертв семейно-бытового насилия и привлечь внимание к проблеме незащищённости женщин и детей на территории нашей страны. Во многих государствах есть меры профилактики, позволяющие избежать подобных преступлений — с домашними тиранами и их пострадавшими близкими работают психологи, жертвам выдаются охранные ордера, запрещающие абъюзерам приближаться к ним. Существуют системы шелтеров — временных убежищ, где можно жить на условиях анонимности, скрываясь от родственников, если находиться рядом с теми стало опасно. У нас ничего этого нет», — поделились инициаторы появления «Стены памяти».

Своеобразный мемориал рассказывает о судьбах всего восьми женщин, жизнь которых прервалась из-за жестокости близких людей. А сколько их всего в области и России?!

«Это страшно, когда преступления, обращённые против близких, официально считаются чем-то несерьёзным, не заслуживающим внимания, вмешательства в ситуацию и пресечения. Это очень жутко, когда у преступников фактически развязаны руки», — добавляют организаторы акции.

Толчком к созданию «Стены» стал вопиющий случай, произошедший под Саткой в конце июля. Оксана Алексеева, мать двоих маленьких дочерей была зарезана собственным мужем прямо у них на глазах. В настоящее время супруг погибшей заключен под стражу и ждет наказания.

«Да, она стала решающим фактором для создания нашей стены. Как и истории других женщин и девушек. Мы внимательно следим за ситуацией в области и стране, и видим, что после декриминализации побоев погибших стало в разы больше. Тяжким преступлениям всегда предшествуют побои и скандалы со стороны домашних тиранов», — поделились инициаторы создания «Стены».

История каждой их женщин, чьи фотографии размещены на «Стене памяти» ужасают своей жестокостью. Проходящие по переходу люди, видя мемориал невольно останавливаются, чтобы прочитать их. «Мы видели, сколько неравнодушных граждан подходило к нашей „Стене Памяти“. Увидев траурные портреты, лампады и цветы, прочитав текст о погибших, они ужасались и переходили на шёпот, как будто находились на церемонии прощания с этими женщинами и девушками. Некоторые узнавали своих знакомых и подолгу стояли, разговаривая о них», — добавляют девушки.

Инсталляция дала возможность людям вспомнить тех слабых и беззащитных женщин, которых больше нет на этом свете. Прочувствовать их боль и страдания.

«Когда погасла одна из лампад, кто-то из прохожих зажёг её снова. Мы видим, что наша акция возымела сильный эффект и произвела впечатление на большое количество народу. К инсталляции подходили толпами по 10-15 человек. Мы призываем заступаться за тех, кто страдает от действий домашних тиранов, и бороться за более справедливое законодательство, позволяющее предотвращать преступления и привлекать живодёров к ответу», — делятся инициаторы.

Главным идейным вдохновителем стала челябинка Анастасия Зеленцова, одна из активисток — Урсель — помогла с выбором места и подбором информации. Разместить на стене фотографии всех женщин, жизни которых прервались по вине домашних тиранов, не представится возможным. Тем не менее, организаторы акции верят, что их истории помогут что-то изменить в мире.