/ В Челябинске прошла презентация второго тома книги о южноуральских журналистах

В ней рассказывают о 83 выдающихся представителях СМИ.

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Вчера, 6 февраля, состоялась пресс-конференция, на которой был презентован второй том книги «Имена и Времена». В нем собраны публикации о выдающихся журналистах Челябинской области.

В сборнике располагаются 83 представителя южноуральских СМИ в алфавитном порядке. Единственным исключением стала бывший председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко, очерк о ней помещен в начало сборника. Ольга скончалась в прошлом году и именно ей принадлежала идея создания этой книги.

Второй том мечтала издать Ольга Владимировна, скоропостижно скончавшаяся в расцвете сил в апреле 2018 года. Близкие, коллеги и друзья сделали все, чтобы ее идея была до конца реализована, чтобы мечта воплотилась в жизнь, чтобы заслуженные журналистские имена остались в истории. — отмечают в пресс-службе Союза журналистов Челябинской области.

Книга была составлена членами общественной редколлегии Союза журналистов Челябинской области.