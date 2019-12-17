Ставший знаменитым челябинский ветеринар ушел из медицины в кулинарию

Баграт Агажанов уволился из клиники и начал лепить пельмени.

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Молодой, подающий надежды ветеринар стал лепщиком пельменей и мантов. Неожиданно, получив известность в регионе и заручившись депутатской поддержкой, Баграт Агажанов оставил карьеру в ветклинике. Специалист признался, что просто устал работать на кого-то.

«Чтобы никого не обидеть, скажу так, что я не согласен с политикой клиники», — комментирует свое решение Баграт Агажанов.

У ветеринара уже есть постоянные пациенты, но больше прием он не ведет. В планах у доктора открыть свою клинику, но ресурсов на это сейчас нет.

«Я сейчас леплю пельмени и манты, чтобы платить ипотеку и покупать памперсы», — признается Баграт.

Ветеринар надеется, что у него могут появиться инвесторы, ведь спасение животных для него дело всей жизни. Напомним, что Баграт Агажанов стал известен тем, что отказывался усыплять жизнеспособных животных, от которых отреклись хозяева. Вместо этого, он лечил их, ставил прививки и пристраивал в добрые руки.