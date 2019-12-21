Добрый хвост: у Баграта Агажанова будет своя ветклиника

Принимать хвостатых пациентов ветеринар начнет уже в декабре.

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Баграт Агажанов не верит своему счастью, когда осматривает хоромы будущей клиники. Еще несколько дней назад специалисту казалось, что желание открыть свое дело, останется мечтой. Недавно Баграт оставил работу из-за разногласий с руководством и стал лепить пельмени на продажу. Недолго пришлось горевать ветеринару, ведь он знаком с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, который уже второй раз выручает принципиального парня.

«Хороших, порядочных и добрых ветеринаров у нас днем с огнем не сыщешь, а в лепщиках пельменей, вроде, недостатка нет, поэтому я предложил Баграту не закатывать и не залеплять свой талант в тесто, а открыть собственную ветеринарную клинику», — сказал Владимир Бурматов.

Сразу нашли инвестора и включились в работу, сейчас в помещении подготавливают смотровые, процедурные и операционные.

«Это будет ветклиника доброго отношения к животным. С нового года жду вас и ваших питомцев на прием», — говорит ветеринар.

Известно, что клиника в два этажа откроется на Ленина, 21А, название у нее будет очень приветливое — «Добрый хвост». Учреждение сейчас находится в поиске врачей и ассистентов.